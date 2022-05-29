الصور الأولى لنيكول سابا من كليبها الجديد «سمكة القرش».. بالأحمر الناري

تستعد النجمة نيكول سابا، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب باسم «سمكة القرش»، ستكون مفاجأة لجمهورها مع عودتها للغناء بقوة خلال الفترة المقبلة، إذ تستعد للتواجد في عالم الموسيقى من خلال عدة أغنيات.

وننشر الصور الأولى من الكليب الجديد للفنانة نيكول سابا، إذ أطلت بإطلالة جذابة باللون الأحمر الناري، من خلال إطلالة صيفية، تحب التواجد من خلالها دائما، وتقدم أعمالا بالطابع السريع، الذي يتناسب مع الموسم الصيفي والحفلات.

تفاصيل كليب نيكول سابا الجديد

من المقرر أن تطلق نيكول الكليب الجديد قريبا، إذ تضع اللمسات النهائية للعمل، والكليب من إخراج جاد شويري ويشارك فيه مجموعة ممزة من الصناع.

وقبل أيام، كشفت النجمة نيكول سابا عن تحضيرها مفاجأة جديدة لجمهورها من خلال عمل فني جديد تطلقه خلال الفترة القادمة على طريقة الفيديو كليب تقدمه بشكل مختلف وبه مفاجأة مختلفة.

نيكول سابا وسمكة القرش

وأطلقت «سابا» قبل قليل عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تشويقي جديد يحتوي على موسيقى مع ظهور لسمكة القرش في نهايته مع كلمة قريبا، ولم تكشف نيكول سابا عن طبيعة العمل الجديد.

وتعلن النجمة نيكول سابا خلال الأيام المقبلة، عن مفاجأة سينمائية جديدة اتفقت عليها خلال الأيام الماضية وتعلن عن تفاصيلها قريبا حيث تعود للسينما من جديد بعمل قوي تحضر له في الفترة المقبلة، حيث إنتهت من التعاقد خلال الايام الماضية.