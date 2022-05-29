خصصت محافظة القليوبية، موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، والمقرر إعلانها مطلع الشهر المقبل، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وهو الموقع الرسمي للمديرية للحصول على النتيجة فور اعتمادها من محافظ الإقليم.

وينتظر أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بعد انتهاء الامتحانات.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وكشف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه فور اعتماد النتيجة من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، سيتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية من موقع المديرية

وعقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 مطلع الشهر المقبل، يمكن للطلاب الحصول عليها باتباع الخطوات التالية:

- الدخول عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لمعرفة النتيجة 2022

- اختيار نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

- تسجيل رقم الجلوس

- الحصول على النتيجة بالمجموع، ويليها معرفة الدرجات لكل المواد والمجموع الكلي والترتيب على المدرسة والإدارة والمحافظة.

توزيع درجات الإعدادية على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية في الفصلين الدراسيين على موقع مديرية التعليم لمعرفة النتيجة كالتالي:

اللغة العربية: الدرجة النهائية 80 - درجة النجاح 40

اللغة الإنجليزية: الدرجة النهائية 60 - درجة النجاح 30

الدراسات: الدرجة النهائية 40 - درجة النجاح 20

الرياضيات: الدرجة النهائية 60 - درجة النجاح 30

العلوم: الدرجة النهائية 40 - درجة النجاح 20

المجموع الكلي: 280 - مجموع النجاح 140