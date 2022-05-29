رئيس الوزراء: ليس لدينا أي أزمة غذائية في السلع الرئيسية حتى نهاية 2022

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تستطيع ولديها القدرة على تجاوز أي أزمات، ونستطيع القول إنه حتى نهاية 2022 لا يوجد لدينا أي أزمة غذائية في السلع الرئيسية التي يطلبها المواطن المصري، بينما نحن نعمل الآن على ما بعد عام 2022.

وأكد رئيس الوزراء، أن زيادة الأسعار تكون خارجة عن نطاق أي قدرة، كونها سلسلة كبيرة جدًا، من سلاسل الإمداد والتوريد، لكن الرسالة الأهم هي أن الحكومة المصرية ستظل تستوعب الجزء الأكبر من زيادة الأسعار؛ من أجل تلقي الصدمة كي لا تمرر العبء الكلي على المواطن المصري.

الدولة المصرية لديها أصول هائلة وكبيرة جدا

وأضاف «مدبولي»، خلال حوار خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن الدولة المصرية لديها أصول هائلة وكبيرة جدا، وعازمة خلال الـ 4 سنوات المقبلة أن تطرح نسب من هذه الأصول لمشاركة القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، من خلال دخول مستثمرين استراتيجيين يستحوذون على نسبة من هذه القطاعات أو من خلال البورصة، بإجمالي ما يعادل 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات، «إحنا قيمنا بالفعل من 22 لـ 25 مليارا من الـ 40 مليار دولار كلهم، لكن الهدف أننا نحدد الـ 40 مليار دولار كلهم على بعض ونقسمهم على الأربع سنوات».