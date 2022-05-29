مدبولي: آن الآوان للقطاع الخاص لاستئناف دوره الرائد في قيادة الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في ظل الظروف التي مرت بها الدولة المصرية من ثورتين عامي 2011 و2013، فضلًا عن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، وكذلك الاضطراب الذي كان موجودًا على مستوى العالم، وما مرت به دول العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد، جعل هناك تباطؤ في الاقتصاد المصري مما تسبب في مشكلة لدى الدولة المصرية، لذلك انتهجت الدولة منهجًا بضخ أموال كثيرة للاستثمارات العامة؛ من أجل دفع عجلة الاقتصاد، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يحل محل القطاع الخاص.

تمهيد الأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية

وأضاف «مدبولي»، خلال حوار خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن ما تم تنفيذه وما تم الإعلان عنه هو أن تلك المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية، كانت بمثابة تمهيد الأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية الكبرى، كي يعود القطاع الخاص مرة أخرى ويستأنف دوره الرائد في قيادة الاقتصاد المصري، «وهنا بتكلم على قطاع خاص سواء المحلي من خلال المستثمرين المحليين أو قطاع خاص أجنبي من خلال المستثمرين الأجانب، ومن خلال هذا الموضوع وجدنا أنه مع قرب انتهاء كل هذه المشروعات البنية الأساسية أن أصبح الآن لدينا الفرصة والقدرة أن يقوم القطاع الخاص أن يعود مرة أخرى إلى دوره القيادي في الاقتصاد المصري».

إطلاق وثيقة سياسات ملكية الدولة

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا الأمر أعلناه أكثر من مرة من خلال عدة محاور، منها إطلاق وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي تُحدد القطاعات التي ستخرج منها الدولة، وأيضًا القطاعات التي ستظل فيها، مع الأخذ بأن القطاعات التي ستعلن الدولة الاستمرار فيها ستكون أيضًا بالشراكة مع القطاع الخاص.