ربة منزل تتخلص من حياتها في المنوفية بسبب خلافات زوجية

شهدت قرية الجزيرة الشرقية التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، مصرع ربة منزل نتيجة تناولها قرص حفظ القمح المعروف إعلاميا باسم «حبة الغلة»، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها ولكن دون جدوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

خلافات زوجية وراء الواقعة

بسؤال أسرة المتوفية التي تدعى «هـ. م»، أكدت أنها أقدمت على التخلص من حياتها باستخدام قرص حفظ القمح السام بسبب خلافات زوجية.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوفاة ربة منزل تدعى «هـ. م»، إثر تناولها قرص حفظ القمح السام، وتم نقلها إلى مستشفي الباجور، وفشلت محاولة الأطباء في إنقاذ حياتها، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

3 أشخاص يتخلصون من حياتهم بحبة الغلة

وتعد هذه الواقعة هي الثالثة لتخلص شخص من حياته بتناول «حبة الغلة» في محافظة المنوفية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث كانت الواقعة الأولى لطالبة في المرحلة الثانوية بدائرة مركز تلا، والثانية لمزارع في مركز الباجور، وجرى تحرير المحاضر في كل واقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.