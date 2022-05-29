بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، تتجه أنظار الطلاب إلى موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية، حيث بدأ التصحيح أمس أول من قبل مديرية التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية

وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتيجة بعد الانتهاء من تصحيح المواد ورصد الدرجات، واعتماد النتيجة من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعد عرضها عليه، مشيرا إلى أن التصحيح بدأ ولم يتم تحديد موعد الانتهاء من عمليات التصحيح.

وأضاف المصدر المسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية، ستعلن عنه الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من تصحيح المواد ومراجعة الدرجات مراجعة دقيقة في الكنترول، ثم اعتمادها من قبل محافظة المنوفية، ونشرها عبر موقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية.. بعد انتهاء التصحيح

وكشف مصدر مسؤول في ديوان عام محافظة المنوفية، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سيقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية، بعد الانتهاء من تصحيح المواد ورصد الدرجات ومراجعتها بشكل دقيق، وعرضها عليه من قبل الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، مشيرا إلي أن التصحيح لا زال جاريا في المواد بعد الانتهاء من الامتحانات .

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، مشاركة أكثر من 83 ألف طالب في الامتحانات موزعين علي 400 لجنة في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، وبمشاركة 14 ألفًا و302 معلم بجميع لجان الإدارات التعليمية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب المشاركين في الامتحانات كي يحصل كل طالب على حقه.