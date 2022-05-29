رئيس التحرير

محمود مسلم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:21 م | الأحد 29 مايو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، تتجه أنظار الطلاب إلى موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية، حيث بدأ التصحيح أمس أول من قبل مديرية التربية والتعليم. 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية

وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتيجة بعد الانتهاء من تصحيح المواد ورصد الدرجات، واعتماد النتيجة من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعد عرضها عليه، مشيرا إلى أن التصحيح بدأ ولم يتم تحديد موعد الانتهاء من عمليات التصحيح. 

وأضاف المصدر المسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية، ستعلن عنه الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من تصحيح المواد ومراجعة الدرجات مراجعة دقيقة في الكنترول، ثم اعتمادها من قبل محافظة المنوفية، ونشرها عبر موقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية. 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية.. بعد انتهاء التصحيح

وكشف مصدر مسؤول في ديوان عام محافظة المنوفية، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سيقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المنوفية، بعد الانتهاء من تصحيح المواد ورصد الدرجات ومراجعتها بشكل دقيق، وعرضها عليه من قبل الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، مشيرا إلي أن التصحيح لا زال جاريا في المواد بعد الانتهاء من الامتحانات . 

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، مشاركة أكثر من 83 ألف طالب في الامتحانات موزعين علي 400 لجنة في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، وبمشاركة 14 ألفًا و302 معلم بجميع لجان الإدارات التعليمية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب المشاركين في الامتحانات كي يحصل كل طالب على حقه. 

 

 

اقرأ المزيد:

مصدر: توريد أكثر من 125 ألف طن قمح إلى صوامع وشون المنوفية

طالبة تتخلص من حياتها بـ«حبه الغلة» السامة في المنوفية

«التموين»: توريد 121 ألف طن قمح إلى صوامع وشون المنوفية

جامعة المنوفية الأهلية.. 25 برنامجا دراسيا ومعامل مجهزة بأحدث الوسائل

أخبار المنوفية اليوم.. وفاة طالبة بالإعدادية وانقلاب سيارة دقيق مدعم

الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة طالبة بالشهادة الإعدادية ليلة الامتحان

إخلاء سبيل صاحب «تمساح المنوفية»: اشتراه من سوق السيدة عائشة

قصة تمساح المنوفية.. من الهروب لترعة حتى الاستقرار في حديقة الحيوان
بقلم إبراهيم الديهي