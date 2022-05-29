جلسة بحثية في إعلام القاهرة توصي بامتلاك المؤسسات الصحفية لطائرات «درون»

طالب الدكتور شريف درويش اللبان، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بتشريع يتيح للمؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية المعروفة امتلاك طائرات درون، فالمؤسسات لن تسيء استخدامها وسيقتصر الاستخدام على العمل الصحفي فقط.

جاء ذلك في إطار رئاسته لجلسة «القوانين والتشريعات الحاكمة لحماية أمن المعلومات»، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي الدولي الـ27 للكلية بعنوان: «تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة.. نحو رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير».

اللبان: الدراسات الإعلامية عانت فراغا تشريعيا في أبحاث الإنترنت

وتضمنت الجلسة عددا من البحوث من باحثي الإعلام والقانون، حول تشريعات حماية أمن المعلومات، وأضاف «اللبان» أن الدراسات الإعلامية كانت تعاني فراغا تشريعيا في أبحاث الإنترنت وما يخص الأمن المعلوماتي، وهو ما دفعه في عام 2001، للمشاركة ببحثين في ذلك المجال؛ كجهد تأسيسي لما جاء خلفه من جهود الباحثين في المجال ذاته.

وفي السياق ذاته، تناولت دراسة الباحث نزيه محمد علي، دور التشريعات والقوانين الوطنية الحاكمة في حماية أمن المعلومات، كما أشار الباحث رضا بيومي في دراسته إلى دور المحكمة الجنائية في إطلاق أحكام تجرم نشر الأخبار الكاذبة.

استخدام الدرون ذلك في إطار قانوني سليم

وفي ختام الجلسة، أوصت الدكتورة سماح الشهاوي الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بالكلية ومقرر الجلسة، بسن تشريعات تبيح امتلاك المؤسسات الإعلامية الدولية للطائرات بدون طيار «درون»، واستخدام ذلك في إطار قانوني سليم دون الإضرار بمصلحة أي من الدول.

كما أشار الدكتور خالد صلاح، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، والمعقب على الجلسة إلى ضرورة توخي الدقة عند كتابة الرسائل البحثية والتفرقة بين المصطلحات العلمية، مؤكدا على ضرورة وضع تنبؤات، فأصبحنا اليوم في تطورات تكنولوجية متلاحقة لا يوجد لها مدى، لذا يجب الباحثين الابتعاد قليلا عن الاهتمام بالتشريعات والعقوبات والقوانين على حساب تفسير المعلومات الأمنية نفسها.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يٌقام خلال يومي 29-30 مايو 2022، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب.