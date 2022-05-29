«الغرفة التجارية»: لا تحريك لسعر الخبز السياحي.. يبدأ بـ50 قرشا

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن أسعار رغيف العيش السياحي مستقرة حتى الآن، ولا يوجد أي تخارج من منظومة الأسعار التي وضعتها الحكومة في السابق.

«حماد»: استقرار في أسعار الخبز في الوقت الحالي

أضاف «حماد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الفترة الحالية تشهد استقرارا في أسعار الخبز، مؤكدًا أنَّه حتى الآن، لا يوجد قرارات بتحريك الأسعار، وأنَّ الأسعار تظل كما هي حتى الآن.

«مدبولي» يحدد سعر رغيف الخبز السياحي «الحر» و«الفينو»

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حدد سعر رغيف الخبز السياحي «الحر» و«الفينو»، ليصب في صالح المواطن بعد العشوائية التى انتهجها الكثير من أصحاب المخابز، عقب قيام الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قام عدد كبير من أصحاب المخابز برفع أسعار العيش دون وجه حق، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرارات لوقف ذلك.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بوضع تسعير للعيش السياحي في مارس الماضي، ليستمر التسعير لمده 3 أشهر أو لحدوث أي جديد أيهما أقرب، ليحد من تلاعب أصحاب المخابز السياحية وأصبح سعر بيع الخبز «الحر» زنة 45 جراما بـ50 قرشا، والـ65 جراما بـ75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحى منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز فى أماكن ظاهرة للمستهلكين، كما تضمن القرار بأن تفرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سوق القمح سوق حر، يخضع لآليات العرض والطلب، والتجار الكبار في مصر قرروا أن يرفعوا الأسعار عن الأسعار العالمية، وذلك لتحقيق هامش ربحي كبير، مستغلين بذلك أزمة روسيا وأوكرانيا، واستيراد مصر القمح منهم.