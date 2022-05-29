رفع آثار انقلاب سيارة نقل في أخميم وإعادة فتح الطريق «صور»

أنهت الأجهزة المعنية في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، برئاسة حسين حبارير، رئيس المركز، اليوم، رفع آثار حادث تصادم في نجع الخطيب بمركز أخميم، وجرى إعادة فتح طريق «أخميم - سوهاج» الرئيسي، وذلك بمشاركة القيادات الأمنية بمركز شرط أخميم.

انقلاب سيارة نقل على طريق أخميم سوهاج

وكانت سيارة نقل انقلبت اليوم، على طريق «أخميم - سوهاج» الرئيسي، مما أودى بحياة سائق السيارة، وذلك أثناء محاولة تفاديه عبور أطفال للطريق، وتم رفع السيارة من الطريق واستدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثته.

إخطار بانقلاب سيارة ومصرع سائقها

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين العابدين، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، مدير البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بانقلاب سيارة نقل ناحية وصلة نجع الخطيب وكوبري عبود بمركز أخميم، ومصرع قائد السيارة.

وبالانتقال، تبين وجود سيارة نقل على جانب الطريق، وداخلها جثة السائق «ص»، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعمل على رفع السيارة وإعادة فتح طريق «أخميم - سوهاج» الرئيسي، والذي أدى غلقه لإيقاف الحركة المرورية بشرق محافظة سوهاج.

شهود عيان: السائق كان يحاول تفادي أطفال

وقال شاهد عيان لـ«الوطن»، إن السائق حاول تفادي 3 أطفال عبروا الشارع بشكل مفاجئ لتنقلب السيارة ويلقى مصرعه في الحال، بينما أوضح شاهد آخر أنه حاول إيقاف الأطفال وإبعادهم عن الطريق، لكنهم أصروا على اجتيازه ذهابا وإيابا عدة مرات، حتى كاد أن يصدمهم شخص بدراجته البخارية أيضا، موضحا أن أعمارهم تتراوح بين سنتين و5 أعوام.