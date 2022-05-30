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وزير النقل: التشغيل التجريبي للقطار السريع «السخنة - العلمين» في 2024

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محمد عزالدين
03:57 ص | الإثنين 30 مايو 2022
وزير النقل الفريق كامل الوزير

وزير النقل الفريق كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن موعد الانتهاء من العمل للخط الأول للقطار الكهربائي السريع «العين السخنة – العلمين الجديدة - مطروح»، قائلا إن الخط الأول بدأ العمل به فعليا في مايو 2021.

بداية التشغيل التجريبي

وأضاف وزير النقل خلال تصريحات تليفزيونية، أن شركة سيمنز الألمانية ستبدأ في الأول من أغسطس المقبل في تجهيز قضبان السكك الحديدية وأنظمتها واتصالاتها وتوريدها والعمل عليها، فمن المتوقع انتهاء العمل بالخط الأول في منتصف أو نهاية 2024 وتشغيله تجريبيًا.

وأشار إلى أن شبكة القطار السريع الجديدة ستخدم ما يقرب من 60 مدينة ومحطة، منوها بأن الشبكة الجديدة، ستضم 22 محطة رئيسية، والباقي محطات فرعية.

القطار السريع يخدم 60 مدينة 

ولفت إلى أن المحطات الرئيسية للشبكة، ستكون في عواصم المحافظات، مثل قنا وسوهاج والقاهرة، وغيرها من المحافظات، مشددا على أن القطار السريع سيكون مشابها تماما للقطارات السريعة المستخدمة في ألمانيا وفرنسا.

وأفاد بأن القطار السريع يتمتع بالأمان والرفاهية، كما يضم بداخله شبكة واي فاي وشاشات تليفزيون وحمامات للمواطنين وذوي الهمم، بالإضافة إلى خدمة البوفية، مسترسلا: «كل وسائل الرفاهية والأمان متوفرة داخل القطار بشكل كامل ومتكامل».

سيمنز مسؤولة عن إدارة وصيانة القطارات

وأكد أن شركة سيمنز العالمية، مسؤولة عن إدارة وصيانة شبكة القطارات لمدة 15 عاما، منوهًا إلى أنه سيتم إنشاء ورشتي صيانة، في تقاطع الخط الأول مع الثاني، والأخيرة في تقاطع الخط الثاني والثالث.

ونوة بأن وزارة النقل أنهت التعاقد الخاص بالخط الأول لشبكة القطارات السريعة الجديدة، منذ فترة، كما أنه تم تسديد الالتزامات المادية الخاصة به، ولكن الخط الثاني والثالث للشبكة احتاج فترة دراسة طويلة، نتيجة امتداده حتى أبو سمبل.

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بقلم محمد عزالدين