«طهران» تكشف عن قاعدة طائرات مسيرة في «جبال زاجروس»

شهدت إيران خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، الكشف الذي أعلنته قناة «آي آر آي بي» عن وجود قاعدة طائرات دون طيار كبيرة تحت الأرض في غربي البلاد، فيما أعلنت السلطات الإيرانية أن وفدا قنصليا سيتوجه إلى السعودية خلال موسم الحج لتسهيل أمور حجاج البلاد.

القاعدة تضم أسطولًا كبيرًا من الطائرات بدون طيار

وكشفت «طهران» عن وجود قاعدة طائرات دون طيار كبيرة لم يسبق لها مثيل تحت الأرض في مكان غير معروف في «جبال زاجروس» الواقعة في غربي البلاد، فيما ضمت القاعدة أسطولًا كبيرًا من الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية.

وقالت قناة «آي آر آي بي» التلفزيونية الإيرانية الحكومية، في تقرير مصور، أمس السبت، إن أكثر من 100 طائرة بدون طيار للقتال والاستطلاع والهجوم تابعة للجيش الإيراني يتم الاحتفاظ بها للعمليات في القاعدة .

وفي سياق آخر، أشارت إيران، إلى أن أفراد طاقم ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين احتجزتهما، أمس الأول الجمعة، في صحة جيدة، مشيرة إلى أنهم لا يزالون على متن السفينتين ولم يتم اعتقالهم.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن «الحرس الثوري الإيراني»، توقيف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، وسط توتر مع اليونان بعد إعلان أثينا أنها ستسلم الولايات المتحدة الأمريكية نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة تحتجزها ترفع العلم الروسي.

منظمة «الموانئ والملاحة» الإيرانية: ناقلتا النفط اليونانيتين ارتكبتا بعض المخالفات البحرية

من جانبها، قالت منظمة «الموانئ والملاحة» الإيرانية، إن ناقلتي النفط اليونانيتين تم توقيفهما لارتكابهما بعض المخالفات البحرية، نافية اعتقال طاقمهما، وأشارت المنظمة، إلى أن كل أفراد الطاقم هم بأمان وبصحة جيدة ويتم التعامل معهم وفق القوانين الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وفدا قنصليا سيتوجه إلى السعودية خلال موسم الحج لتسهيل أمور الحجاج الايرانيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.