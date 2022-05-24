مصرع طالب في طب الأزهر غرقاً في نهر النيل بأسيوط

لقى طالب في كلية الطب بجامعة الأزهر، مصرعه اليوم الثلاثاء، غرقاً في مياه نهر النيل، بدائرة محافظة اسيوط، حيث تبين أنه لا يجيد السباحة، ونزل إلى النهر للاستحمام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة طالب

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة الطالب، تبين أنه يُدعى «عمر ع.»، غرق بمياه نهر النيل أثناء السباحة هرباً من حرارة الجو بمنطقة «الوليدية»، ضمن حي شرق، التابعة لدائرة قسم شرطة ثاني اسيوط.

إخطار مديرية أمن اسيوط

البداية كان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثاني أسيوط يفيد بورود بلاغ بغرق طالب جامعي أثناء السباحة فى مياه نهر النيل بمنطقة «الوليدية».

الإنقاذ النهري وضباط المباحث

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم ثاني أسيوط برئاسة المقدم بركات أحمد بركات، رئيس المباحث والنقيب حسام البارودي والنقيب احمد عبد المقصود والقوة المرافقه إلى مكان الواقعة، وتبين غرق شاب أثناء السباحة فى نهر النيل بمنطقة الوليدية، يُدعى «عمر ع. طالب فى المرحلة الاولى بكلية الطب جامعة الازهر باسيوط مقيم بمحافظة الغربية.

تحديد موقع جثمان الغريق

وتمكن الإنقاذ من تحديد موقع الغرق وتم انتشال الجثة، التى تم نقلها الى مشرحة المستشفى الجامعى تحت تصرف النيابة العامة .

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التى تباشر التحقيقات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن وتسليمه لذويه ليدفن بمسقط رأسه.