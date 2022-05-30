طقس اليوم في البحيرة.. نشاط لحركة الرياح والعظمى تسجل 37 مئوية

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على مختلف المدن والمراكز، مع تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية، وتتعرض المحافظة لموجة من الطقس الحار بداية من الأسبوع الجاري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين شديد الحرارة نهاراً، معتدل ليلاً، ويكون طقس السواحل الشمالية حار نهاراً، لطيف ليلاً.

شبورة مائية ونشاط للرياح

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهد شبورة مائية صباحاً، وطقسا مشمسا، ونشاطا للرياح أحياناً، ويكون الطقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية.

فيما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 22.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، سجلت القاهرة العظمى 38 درجة، والصغرى 23، وفي الإسكندرية 32 و21، وفي مطروح 28 و20، وفي سوهاج 40 و24، وفي قنا 41 و25، وفي أسوان 43 و26.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال، وناشدت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لاسيما وقت الذروة.

كما تضمن البيان تحذيرات من أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد و سيناء، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا.