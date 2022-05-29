وكيل «صحة الدقهلية» يتفقد امتحانات التمريض.. انتظام اللجان

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، امتحانات الدور الأول للصف الثالث الثانوي لمدارس التمريض وسط إجراءات احترازية مشددة، والتي بدأت من السبت الماضي وتنتهي يوم الأحد المقبل، مقسمة على 37 لجنة بـ20 مدرسة تمريض في نطاق محافظة الدقهلية، رافقه الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية حيث اطمأن على حسن سير العمل وانتظام اللجان وحضور الطالبات.

خطة لتأمين سلامة وصحة طالبات التمريض

وقال مكين، في بيان صحفي، إن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة لتأمين سلامة وصحة طالبات التمريض أثناء أدائهن الامتحانات واللواتي وصل عددهن إلى 742 طالبة، وتم توفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان الامتحانات من وجود إشراف صحي واطمئنان على الحالة العامة للطالبات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على التباعد الاجتماعي داخل اللجان ومراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى.

وأكد وكيل وزارة الصحية بالدقهلية، على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للمتابعة اليومية وتلقى البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال أي حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيًا لجميع الطالبات التوفيق والنجاح.

امتحانات الدبلومات الفنية في الدقهلية

ومن جهة أخرى، يؤدي طلاب الدبلومات الفنية في الدقهلية الامتحان في 219 لجنة امتحانية لاستقبال 34465 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي و13375 طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري و3881 طالبًا وطالبة بالتعليم الزراعي وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، كما تم تجهيز 37 استراحة على مستوى 17 إدارة تعليمية منها 17 استراحة سيدات و20 استراحة رجال لاستقبال القائمين بأعمال الامتحانات مجهزة بكافة سبل الإعاشة.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية غرفة العمليات المركزية تتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة للاطمئنان على سير الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب لتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات.