توريد 273 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية خلال 30 يوما ‏

ارتفعت الكميات الموردة من القمح المصري المنتج عام 2022 في محافظة الدقهلية إلي 273 ألفًا خلال 30 يوما فقط منذ بدء التوريد في 26 أبريل ‏‏2022 بناء على تعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وتحت إشراف المهندس شريف ‏صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بالمديرية، وفقًا للضوابط الموضوعة وبالمتابعة المستمرة علي كافة أماكن التخزين من صوامع وشون للعمل ‏بشكل منتظم واستقبال كافة الكميات وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية‎ لاستقبال الأقماح والتأكد من تسلمها مطابقة للمواصفات.

الكميات الموردة من القمح لصوامع وشون الدقهلية خلال 30 يومًا

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إننا استقبلنا هذا العام كميات تصل إلى 272 ألف و987 طن قمح خلال 30 يومًا فقط،‏ بالإضافة ‏إلى ما تم ‏توريده خارج المحافظة وبلغ 16 ألفًا و540 طنًا، تحت المراجعة لحين ورود مطابقات ‏المديريات التي ‏ورد إليها ‏الأقماح، ‏دون ‏ظهور أي مشاكل أو تكدس مما يؤكد نجاح المنظومة المتبعة ‏ منذ فتح باب التوريد ‏يوم ‏‏26 ‏أبريل الماضي حسب المواصفات التي حددتها وزارة ‏التموين ‏ووزارة ‏الزراعة.‏

وأضاف صليب لـ«الوطن» أن ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغ 50 ألفًا و102 ‏طن، ‏واستقبلت ‏صوامع ‏شركة مطاحن شرق الدلتا 108 آلاف و307 أطنان، وصوامع الشركة المصرية ‏القابضة، ‏‏114 ألفًا و‏577 ‏طنًا، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامع الدقهلية 272 ألفًا و987 ‏طنًا.‏

دايرة: فتحنا كافة مواقع التخزين منذ بداية الموسم

ومن ناحيته، قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن هذا الموسم مبشر بالخير، وفتحنا كافة مواقع التخزين منذ بداية الموسم لتعمل بكل طاقتها من أجل استقبال كل حبة قمح منتجة علي أرض الدقهلية، وسط وجود تيسيرات على المواطنين سواء في التوريد أو في الحصول علي مستحقاتهم المالية، مشيرًا إلي أن مساحة الأراضي الزراعية ‏المزروعة بالقمح المصري في محافظة الدقهلية‏ ‏‏262 ‏ألفًا و868 ‏فدانًا، ‏ويتم ‏استقبال القمح المحلي لهذا الموسم في 34 موًاقع تخزينيًا سواء في الصوامع أو الشون. ‏