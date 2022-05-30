7 فئات لن تستطيع السفر للحج بسبب الاشتراطات الصحية.. منهم الحوامل

رغم إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي، وفوز نحو 9200 مواطن بالحج، إلا أن البعض منهم لن يستطيع السفر هذا العام حال إصابته بأحد الأمراض التي تحول دون السفر لأداء المناسك هذا العام.

وقال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المصرية فإن هناك فئات لن تستطيع السفر للحج لهذا العام حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى والإصابة بفيروس كورونا وهم المصابون بالأمراض الأتية:

1- مرضى الأورام للمراحل المتقدمة.. المرحلتين الثالثة والرابعة.

2- مرضى الفشل الكلوي الذين يتم إجراء غسيل كلوي لهم.

3- مرضى تليف الرئة.

4- حالات التليف الكبدي المتقدم.

5- الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.

6- حالات السمنة المفرطة.

7- السيدات الحوامل.

ضرورة توقيع الكشف الطبي للفائزين بالقرعة

وأوضح أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور الذي عممته الغرفة على جميع أعضائها أنه لابد من قيام كل فائز بالحج وتقديم تقريرا طبيا معتمدا ومختوما من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي تم إرسال قائمة أسمائها لكافة شركات السياحة المنظمة للحج، موضح به تمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والتي تعوق عن السفر للحج.

يشار إلى أن وزارة السياحة والأثار أجرت أمس القرعة الإلكترونية للحج السياحي حيث تم اختيار نحو 9200 مواطن من إجمالي المتقدمين لأداء الحج للعام الهجري الحالي وعددهم 68 ألفا و660 مواطنا، وأوضحت الوزارة أنها خصصت نحو 70% من تأشيرات الحج المخصصة للسياحة للمستوى الاقتصادي وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين لأداء الحج هذا العام، كما تم تخصيص 30% باقية من التأشيرات لبرامج الحج الـ 5 نجوم .