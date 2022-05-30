«التعليم» تطالب المديريات بتقرير منفصل عن سير امتحانات الدبلومات 2022

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية بضرورة التنبيه على الموجهين الماليين والإداريين المسئولين عن لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021-2022 بإعداد تقرير مفصل عن نتيجة أعمال متابعة الامتحانات على أن يكون مختوم ومعتمد من مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها بما تم وإرساله من مراكز توزيع الأسئلة ولجان سير الامتحانات على أن يتم إرسال هذا التقرير للإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بديوان الوزارة بعد نهاية كل أسبوع للامتحانات.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات، أنه لا يجوز للعضو الموجه المالي والإداري المسؤول عن لجنة سير التواجد أثناء أداء الطلاب للامتحان داخل لجنة السير ويسمح له بالدخول في أوقات غير الأوقات التي يتواجد فيها الطلاب وذلك حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وله الحق في الدخول في الأيام التي ليس بها امتحانات وذلك للجان المكلف بالمتابعة المستمرة لها حتى انتهاء أعمال الامتحانات والاطلاع على التقارير المبدئية المعدة عن طريق لجان السير بطريقة عشوائية ومعالجتها مالياً وإدارياً تفادياً لحدوث أي أخطاء.

وشددت الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية وجميع أقسام التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بضرورة إلزام جميع رؤساء لجان سير الامتحانات بتطبيق هذه التعليمات بكل دقة مع ضرورة إلزامهم بتطبيق نماذج إخلاءات الطرف لكراسات الإجابة وأوراق الأسئلة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية ارتجاع كراسات الإجابة الصالحة للاستخدام أو التالفة من قبل لجان السير عن طريق أحد المعاونين المكلفين من قبل رئيس لجنة السير لحصر ما تم استعماله لإعادتها إلى مخازن المديرية أو الإدارة حسب التوريد.