«التعليم» تعلن الضوابط العامة المنظمة لأعمال الاستراحات أثناء الامتحانات

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الضوابط العامة المنظمة لأعمال الاستراحات أثناء سير الامتحانات العامة لجميع الإدارات التعليمية، مشددة على مديري الإدارات التعليمية بتجميع استمارات الصرف الخاصة بالاستراحات على مستوى كل إدارة تعليمية وتسليمها لمشرف عام الاستراحات بكل استمارة صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الاستمارة وذلك حتى يتسنى له مراجعة واعتماد جميع استمارات الاستراحات على مستوى المديرية وتجميعها وإرسالها إلى لجان الإدارة المختصة.

إرسال بيانات كافية عن الاستراحات الخاصة بامتحانات الدبلومات والثانوية العامة

وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة إرسال بيانات كافية عن الاستراحات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة إلى الإدارة العامة للامتحانات ولجنة الإدارة المختصة وتتضمَّن أسماء المدارس ومقار الاستراحات وعناوينها وأرقام تليفوناتها فور تحديها مع الوضع في الاعتبار عدم صرف أي مكافآت لاستراحات تم إعدادها دون داعٍ وذلك حرصاً على المال العام.

وشددت الوزارة، في خطابها للمديريات، على ضرورة إعلان اسم المشرف العام على الاستراحات ورقم تليفونه بكل استراحة في مكان واضح للاتصال به مباشرة في حالة وجود شكوى للنزلاء نتيجة لسوء أحوال الاستراحة أو غير ذلك من الشكاوى، وعلى المشرف العام على الاستراحات إزالة أسباب الشكوى بالتنسيق مع الإدارة التعليمية والمديرية التعليمية.

ونوهت بأن المشرف العام على الاستراحات يعتمد استمارات الصرف بعد مراجعتها من الإدارة التعليمية طبقاً للقواعد على أن يتم الصرف بناء على توقيعه ويقوم المشرف العام للاستراحات بالنسبة (للتعليم الفني) بمراجعة الاستمارات من لجنة الإدارة بغض النظر عن اختلاف التخصصات ويحظر فتح استراحة جديدة إلا بعد استنفاذ كل الأسرة الموجودة بالاستراحة المرشحة الأصلية مع مراعاة التفريق بين استراحات الرجال والسيدات داخل الإدارة الواحدة.

فتح استراحات خاصة برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل

وحذرت الوزارة من فتح استراحات خاصة برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ولكن يتم تسكينهم مع الملاحظين ومقدري الدرجات ويحظر تخصيص أكثر من استراحة داخل الإدارة الواحدة حسب نوعية التعليم «تجاری - صناعی – زراعی - خط عربي» على أن تكون الاستراحة شاملة لكل نوعيات الامتحانات العامة.

وشددت على أنه يحظر تكليف الموجه العالي والإداري وكذلك أمناء المخازن أو الشؤون القانونية بالإدارات التعليمية بالإشراف على الاستراحات، حيث إنه لديهم مهام أخرى مكلفون بها أثناء سير الامتحانات ويحظر إقامة استراحات خارج مدارس وزارة التربية والتعليم مثل (الاستراحات الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية والأندية الرياضية نزل الشباب واستراحات النقابات الفرعية وكبار زوار وشقق خاصة).

وحذرت أيضاً من ندب مشرفين من خارج العاملين بوزارة التربية والتعليم للعمل في الاستراحات، لافته إلى أنه في حالة مرور عام على اعتماد الاستمارات الخاصة بالاستراحات فلا يتم اعتمادها إلا بناء على مكاتبة من مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة المتأخرة موضح فيها سبب التأخير ويتم اعتماد استمارات 114 مكافآت بالنسبة للمكلفين بالعمل داخل الاستراحات من الإدارة العامة للامتحانات في مده شهر واحد من إعلان نتيجة الدور الأول وكذلك الدور الثاني في مدة شهر واحد من إعلان نتيجة الدور الثاني وفي حاله تأخر اعتماد الاستمارات الخاصة بالاستراحات عن الموعد المحدد لن يتم اعتماد الاستمارات.