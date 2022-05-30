فتح باب تلقي طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في سيناء غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في شمال سيناء، فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021-2022 بالمجمع الخدمي للامتحانات بحي الزهور في العشرين، بجوار خزان المياه لمدة 15 يوما، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الحالي، وحتى الإثنين 13 يونيو المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضافت المديرية في مستند رسمي لها، أنّ إجراءات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية، تتمثل في أن يتجه ولي الأمر إلى المجمع الخدمي للامتحانات بحي الزهور في العشرين، لملء نموذج طلب إعادة الفحص وتحديد المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، ودفع الرسوم المقررة لدى المعاون المالي للخزينة بواقع 32 جنيها عن كل مادة.

تسليم الطلب وتحديد جلسة الاطلاع

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنّ ولي الأمر يسلّم الطلب مرفقا به قسيمة سداد الرسوم إلى اللجنة المشكلة بمقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، بالمجمع الخدمي للامتحانات، لتحديد جلسة الاطلاع.

وأوضحت المديرية، أنّ ولي الأمر يتجه بصحبة الطالب في الموعد المحدد لجلسة الاطلاع بمقر لجنة النظام والمراقبة، لكتابة الإقرار والاطلاع على الصور الضوئية لكراسة الإجابة في المواد المتظلم منها، وكتابة الملاحظات على النموذج المعد لذلك.