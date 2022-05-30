توصيات زراعية مهمة للعنب والباذنجان والطماطم خلال الموجة الحارة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي: إن «درجات الحرارة أعلى من معدلاتها اليوم، وستنكسر شمالاً بداية من غد الثلاثاء، مع بقاءها فوق المعدل وسط محافظات الصعيد في بني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط، وكذلك جنوب الجمهورية في سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، على أن تنكسر على باقي الجمهورية، الأربعاء المقبل».

توصيات زارعية لتقليل التنفيل في الزراعات

أكد ضرورة اتباع عددا من التوصيات الزراعية المهمة لعلاج التنفيل (تساقط الزهر والعقد الصغير)، في زراعات الخيار والطماطم والباذنجان، وذلك بالرش في الصباح الباكر بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة (خاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين)، والعناصر الصغرى، خاصة الحديد والمنجنيز والزنك، على أن يضاف إليها سيليكات البوتاسيوم.

أشار إلى أهمية وقف إعطاء الأزوت وتكثيف إضافة نترات البوتاسيوم في مناطق البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الجيزة، بني سويف، والمنيا، لزراعات الباذنجان والطماطم والخيار.

فحص مصائد الحشرات في العنب

لفت إلى أهمية فحص مصائد الحشرات لـ«دودة عناقيد العنب» من الجيل الثاني والثالث، بمناطق: «البحيرة، الغربية، المنوفية، الدقهلية، والمنيا»، وإجراء ريات سريعة (على الحامي) قبل بداية ارتفاع الحرارة، للأراضي والمحاصيل «فاكهة- خضر- محاصيل حقلية»، التي تروى بالغمر، مع قصر الفترة بين الريات، على أن يكون الري «فقط» في الصباح الباكر، والابتعاد تماما على الري وقت الظهيرة في كل المناطق.

أهمية الرش بالزيوت المعدنية الصيفية لجميع أشجار الفاكهة

أكد أهمية إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة والابتعاد تماما هذه الفترة، عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية، لأنها تعمل على استنزاف أكبر لطاقة النبات بكل المناطق.