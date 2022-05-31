حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 31-5-2022 عاطفيا ومهنيا

من المعروف عن مولود برج الثور، أنه طيب القلب، حنون، وشديد الإخلاص للمحيطين به من أصدقاء وأهل وأحباب، ولا يحب العنف أو القسوة من جانب الآخرين، ويتجب التعامل مع الشخصيات العدوانية أو العنيفة في حياته الخاصة والمهنية.

ومن مواصفات برج الثور أيضًا، أنه لا يسامح بسهولة، ولا ينسى من أساء إليه، كما أنه غامض وشديد التحفظ مع المحيطين به، ومحب للحياة المستقرة على الصعيدين المهني والعائلي ويرفض التغير، كما أنه غير محب للعلاقات المتعددة، ويرتبط عاطفيا بشخص واحد فقط، وكثيرا ما يتسم بالعناد، وهو أيضا من الشخصيات المجتهدة في العمل وكثيرًا ما تتوالى عليه المناصب القيادية.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنصح الأفلاك مولود برج الثور بالهدوء والتروي، حيث أن القمر موجود اليوم في منزلك الثاني، ولهذا من المهم أن تعمل اليوم على معالجة المشاكل المالية والمهنية التي تواجهك، وذلك دون أي انفعالات أو تسرع، بل بهدوء وتفكير جيد، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الوضع الفلكي اليوم لمولود برج الثور دقيق جدًا، وقد يعرضه يقع فى الكثير من الأخطاء، لهذا تنصحك الأفلاك بعدم التسرع في أي قرار، حاول بشكل كبير أن تضاعف تركيزك وتقوم بتنظّم أفكارك المتعلقة بأي موضوع تتناوله، وذلك قبل إعلان أي موقف أو قرار.