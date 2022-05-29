حظك اليوم برج الثور الأحد 29-5-2022 عاطفيا ومهنيا

بشكل مقتضب، كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك والتنجيم عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على المستويين العاطفي والعملي لمولود برج الثور الذي يحمل صفه قد تمحو الكثير من محاسنه وهي العناد إذ يتسم هذا المولود بأنه لا يتراجع بسهولة عن مواقفة وإنما يتشبث بها مهما كلفة الأمر.

وبحسب الفلك، فمولود برج الثور اليوم يحمل له الطالع أخبار سارة على المستويات العاطفية والمهنية والصحية والعائلية، والتي يهتم بها للغاية فهذا المولود مخلص بدرجة كبيرة مع أحبائه ويكره الخيانة من الغير فهو لا يتقبلها حتى إذا قام الشخص بالاعتذار ومحاولة تصحيح خطأه.

ويملك مولود الثور قدرة هائلة على الاحتفاظ بالأسرار، كونه متحفظًا بدرجة كبيرة في جميع أموره ويحب الاستقرار وعلى صعيد العمل فهو مجتهد، ويتولى المناصب القيادية وينجح بها، وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقاري تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لهذا البرج، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اجتماعيا ومهنيا اليوم انت مولود برج الثور ستعيش أجواء مرضية ك فاليوم مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

وكذلك الجانب الصحي والعاطفي يحمل اخبار سارة فالقمر في برجك ويمدك ذلك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.