إنشاء 4 مصانع في دمياط لإنتاج 33 مليون متر من الجينز

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الغزل والنسيج من خلال خطة استراتيجية برؤية واضحة لتطوير هذه الصناعة، وضخ تمويلات من أجل إعادة هيكلة مصانع النسيج القائمة والتي تعرضت للتهالك، من خلال خطة متكاملة لتطوير الصناعة الاستراتيجية، وتحديث البنية التحتية للمصانع ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير، إلى جانب إعادة تأهيل العاملين في هذا المجال وتطوير مهاراتهم وتسعى شركة دمياط للغزل والنسيج الى الوصول إلى وضع اقتصادي قوى يمكنها أن تكون من الأصول العالية القيمة في الاقتصاد الوطني المصري.

وعقدت شركة أوراسكوم للإنشاءات المنفذة للمشروع مؤتمرا أمس الإثنين، بحضور عددا من أعضاء مجلس النواب وعددا من الشخصيات العامة والمجتمع المدني للتعريف بمراحل المشروع.

وتشتهر محافظة دمياط بوجود مصنع دمياط للغزل والنسيج مثله مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار، ويدخل مصنع دمياط خطة تطوير بمشروع جديد يعيد شرطة دمياط إلى واحدًا من أعلى المصانع ذات أعلى مستوى من الإنتاج وبمواصفات عالمية وذلك لتغطية الأسواق الخارجية والمحلية من أقمشة الجينز من خلال عملياتها الإنتاجية للغزل وعمليات الصباغة الحديثة والنسيج وتجهيز النسيج بطاقة تشغيلية اقتصادية سنوية تبلغ 33 مليون متر من أقمشة الدنيم «الجينز».

يقول المهندس جلال الدين سليمان حمدي العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط والغزل والنسيج بدمياط إن المشروع الجديد سيشغل المنطقة الحالية مصنع الغزل رقم 2 مع بعض المستودعات الإضافية على مساحة 100 الف متر مربع وتضم 4 مصانع، وكذلك وحدة كمعالجة مياه الصرف الصناعي ومباني إدارية وخدمات ومخازن ويتم الحصول على القوى العاملة اللازمة عن طريق اختيار العمال من المصنع الحالي وإعادة تأهيلهم وتدريبهم وتقدر العمالة اللازمة لتشغيل المشروع 1520 عاملا وعاملة حسب دراسة الجدوى من شركة وارنر العالمية.

الطاقة الإنتاجية للمشروع

المصانع الـ4 الجاري إنشائهم عبارة عن مصنع غزل بطاقة إنتاجية 70 طنا في اليوم، ومصنع الصباغة لصباغة الخيوط قبل النسيج ومصنع نسيج الدينم بطاقة 33 مليون متر سنويًا، ومصنع التجهيز لتجهيز الأقمشة الجينز والمنتج النهائي أقمشة جينز مجهزة.

الطاقة الآلية للمشروع

وأضاف أن مصنع الغزل يتكون من 48 ألف مردن غزل حلقي بطاقة إنتاجية 63742 كيلو جرام في اليوم، و800 مردن غزل طرف مفتوح بطاقة إنتاجية 8640 كيلو جرام في اليوم.

ويتكون مصنع النسيج من 192 نول بطاقة إنتاجية 33 مليون متر سنويًا موزعة بين أنوال الحربة المرنة «الشريط» وأنوال دفع الهواء، تم التعاقد على أحدث ماكينات الغزل بجميع مراحله مع كبرى الشركات الأوروبية المصنعة للماكينات مثل شركة ريتر السويسرية وشركة مارزولي وسافيو الإيطاليتين، كما تم التعاقد على أحدث أنظمة صباغة الخيوط بالمواصفات الأوروبية المعتمدة لضمان أعلى جودة وثبات الألوان بالمنتج النهائي من الأقمشة.

وأوضح رئيس شركة دمياط أنه تم التعاقد مع شركة إيتيما الإيطالية والتي تنتج أحدث الأنوال عالية السرعة ذات الكفاءة العالية في إنتاج جميع تصميمات النسيج، وكذلك تم التعاقد على ماكينات التجهيز النهائي لأقمشة الدينم طبقا للمواصفات الأوروبية المعتمدة عالميًا.