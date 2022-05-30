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عودة حركة الخط الثاني لمترو الأنفاق لطبيعتها بعد إصلاح عطل فني مفاجئ

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توفيق شعبان
03:14 م | الإثنين 30 مايو 2022
أحد قطارات مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

أحد قطارات مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

عادت حركة قطارات مترو الأنفاق بالخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، بعد أن توقفت لمدة 10 دقائق لوجود عطل فني مفاجئ، وتم التعامل مع العطل بشكل فوري، وإصلاحه، لعدم تأخر حركة القطارات، وعدم زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات.

عودة حركة القطارات لطبيعتها 

وأكد مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، أن حركة قطارات الخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب» عادت إلى طبيعتها بعد إصلاح العطل الفني، مشيرا إلى أن العطل استمر ما يقرب من 10 دقائق.

وذكر المصدر لـ«الوطن»، أن الشركة ستقوم بالدفع بقطارات إضافية لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل العربات، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة على جميع ورش الصيانة بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، ومنع حدوث أي أعطال.

إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه تم نشر فرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة المحطات بشركة مترو الأنفاق، للعمل على إصلاح أي عطل مفاجئ، لمنع تأخر حركة القطارات، ومنع زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، مؤكدا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة يتم تنفيذها بصورة دورية ويومية، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

 

 

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