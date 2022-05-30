وفد بولندي يزور مركز البحوث الزراعية ويتفقد بعض المعاهد التابعة له

قام وفد بولندي بزيارة رسمية لمركز البحوث الزراعية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبحضور الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز للإرشاد والتدريب، والدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز للبحوث، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية، وعدد من قيادات مركز البحوث الزراعية.

وتفقد الوفد البولندي عددًا من المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية.

عرض تفصيلي لأنشطة معاهد المركز

كما قام الدكتور محمد سليمان، رئيس المركز، بتقديم عرض تفصيلي لعدد من أنشطة معاهد المركز من خلال عرض لأنشطة وخدمات معهد القطن، وتم تقديم عرض المنتجات التي ينتجها المعهد وهي منتجات مصنّعة من القطن، خيوط تيشرتات قطنية ومنتجات أخرى، كما عرض للشتلات المختلفة التي ينتجها معهد البساتين مثل شتلات الليمون، كما تم عرض لشتلات قصب السكر التي ينتجها معهد المحاصيل السكرية من خلال المشروع القومي لزراعة قصب السكر بواسطة الشتلات.

زيارة معهد صحة الحيوان

كما زار الوفد معهد صحة الحيوان واستمع إلى شرح عن دور المعهد في خدمة قطاع الثروة الحيوانية، كما تم أيضًا تقديم محاضرة للدكتورة هند عبد اللاه، مدير معمل متبقيات المبيدات، عرضت فيها دور المعمل، وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية في خدمة القطاع الزراعي في مصر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البولندي أندريه دودا توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وذلك بقصر الاتحادية خلال الزيارة الرسمية للرئيس البولندي إلى مصر.

ووقع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير الخارجية البولندي، بافل يابلونسكي، اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث الزراعية بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ونظيرتها في بولندا، حيث وقعها وزير الزراعة البولندي، كما تم توقيع عدد من مذكرات التعاون بين وزارة الرياضة والخارجية وغيرها من الوزارات.