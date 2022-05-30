3 معلومات عن شهادة 14% الجديدة من بنكي الأهلي ومصر

أعلن بنك الأهلي المصري وبنك مصر إيقاف إصدار شهادة الـ 18% بداية من غدٍ الثلاثاء، بعدما واصلت طرحها لمدة تقترب من الـ 70 يوما في محاولة لامتصاص التضخم والحفاظ على العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي في يوم الاثنين الموافق لـ 21 مارس الماضي.

وبعد إيقاف شهادة الادخار الـ 18% التي يقدمها البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلنا زيادة معدل العائد على شهادات الـ 14% وتبرز «الوطن» في السطور التالية أبرز ثلاث معلومات عن شهادة الادخار الـ14% بعد الإعلان عن زياداتها.

ووفقاً للبنك الأهلي المصري وبنك مصر عبر موقعيهما على الإنترنت يبلغ سعر العائد على الشهادة الجديدة 14% بينما تصل مدة استحقاقها نحو 3 سنوات وتبدأ بفئات الـ 1000 جنيه ومضاعفاتها، ونفس الأمر ينطبق على الشهادة التي يطلقها بنك مصر إذ يصل معدل العائد 14% ومدة استحقاقها 3 سنوات وتبدأ بفئات الـ 1000 جنيه ومضاعفتها.

الشهادة يستفيد منها العملاء الحاليون والجدد

وأشار البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى أن الشهادة الـ 14% يستفيد منها العملاء الحاليون، بالإضافة إلى العملاء الجدد ممن يرغبون في الشراء كما يمكنه تجديد الشهادة القائمة في حال انتهاء صلاحيتها إلى مدد جديدة.

إيقاف شهادة الـ18%

وأعلن البنك الأهلي المصري منذ قليل إيقاف شهادة الـ18% بعد استمرار طرحها منذ 22 مارس الماضي وحتى اليوم الموافق لـ30 مايو الحالي، بينما قرر بنك مصر وقف الشهادة «طلعت حرب» ذات العائد الـ18% بعد طرحها في 22 مارس الماضي بعدما قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 1 % في جلسة استثنائية عقدها البنك في 21 مارس الماضي قبل أن يعلن البنك زيادة أسعار الفائدة بمقدار 2 % في الخميس قبل الماضي الموافق لـ19 مايو الحالي.