مفاجأة بجريمة ميت تمامة: آثار الدماء تخص الأطفال فقط.. وفحص الكاميرات لمعرفة تحركات الأم

في الوقت الذي لا يزال الغموض يحيط فيه بجريمة مقتل 3 أطفال أشقاء ذبحا، بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، والعثور في وقت لاحق على الأم «حنان. ا»، 30 عاما، في حالة حرجة إثر تعرضها للدهس بالقرب من ترعة بذات القرية، كشفت مصادر أمنية عن أن التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، وبمشاركة 3 مفتشين بقطاع الأمن العام و11 ضابطا من مباحث الدقهلية، بخلاف فريق من الأدلة الجنائية، والنظم والمعلومات والتوثيق لفحص كاميرات المراقبة بالمكان ومعالجة المعلومات التقنية المتعلقة بالجريمة في مسرح الحادث، وفي المناطق القريبة منه.

وعثر أهالي قرية ميت تمامة، اليوم، على جثث 3 أطفال، وهم: أحمد .م، 10 سنوات، وشقيقه أنس 4 سنوات، وشقيقتهما سمية 3 أشهر، مذبوحين داخل شقة في منزل عائلة الأب «محمد. أ» الذي تبين أنه مقيم بالسعودية للعمل هناك، وسافر منذ 6 أشهر، ولاحقا تم العثور على الأم في حالة صحية حرجة، حيث تم العثور عليها مصابة قرب ترعة بالقرية تبعد عن المنزل نحو 400 متر.

وأوضحت المصادر، أن أجهزة الأمن فرضت كردونا أمنيا حول منزل الضحايا، فيما قام فريق من الطب الشرعي والأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الجريمة، حيث تبين أن مسرح الجريمة عبارة عن شقة مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، ولها 3 منافذ على الشارع عبارة عن شرفات ونوافذ، وتبين سلامة كافة منافذ الشقة ومخارجها، حيث لم يتم العثور على آثار عنف على الأبواب أو النوافذ، كما لم يتم مشاهدة آثار بعثرة في محتويات الشقة.

دماء أمام العتبة

وتابعت المصادر، أنه تم العثور على الضحايا مصابين بطعنات وجروج ذبحية بالرقبة، وكانت الطعنات جميعها قاتلة، وأدت للوفاة في غضون 3 دقائق على الأكثر، وتم العثور على جثثهم بصالة الشقة وغرفة مخصصة للطفل الأكبر وشقيقه، كما تبين من فحص عينات الدماء التي تم رفعها من مسرح الجريمة، أن الدماء الموجودة في أرضية الشقة تخص الأطفال فقط، كما عثر على آثار دماء أمام عتبة الشقة.

فحص كاميرات المراقبة

وحسب المصادر فإن الفريق الأمني التقني يعكف حاليا على فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال والمنازل وملعب الكرة القريب من منزل الضحايا منذ ليلة أمس الأحد لإعداد قائمة كاملة بالمتواجدين بالقرب من المنزل، والأشخاص الذين دخلوا أو خرجوا، مشيرة إلى أن الفحص المبدئي لم يشر إلى وجود تطور غريب أو شيء مفاجئ حول المنزل، كما يتم فحص الكاميرات لمحاولة معرفة موعد خروج الأم وخط سيرها حتى موقع العثور عليها بين الحياة والموت.

ويتولى حسب المصادر، فريق أمنى سماع شهادات أسرتي الأم والأب، والجيران، لرسم صورة كاملة عما حدث، بينما يترقب فريق البحث تحسن حالة الأم في مستشفى الطوارئ بالمنصورة تمهيدا لسماع أقوالها.