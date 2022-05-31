حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 31-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج الفلكية، حظك اليوم، وتوقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج العقرب، الذي يملك شخصية قتالية، تقاتل من أجل طموحها وتحقيقه، كما يحرص مولود هذا البرج، على مواجهة ما يتعرض له من مشكلات في حياته، سواء كانت في حياته العملية أو الشخصية، ولديه شخصية قيادية أيضا، فيستطيع أن يكون القائد في وقت قصير.

ووفق علم الفلك، فإن مولود برج العقرب، من أبرز عيوبه أنه غيور على الأشخاص المقربين منه بشكل كبير، الأمر الذي يجعله يقع في الكثير من المشكلات مع الطرف الآخر في علاقته، والحساسية المفرطة، وأنه لا يسامح على الإطلاق، ولديه حب الانتقام من هؤلاء الأشخاص، الذين قاموا يإيذاءه.

نوضح من خلال هذا التقرير، حظك اليوم على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، الفنان شاروخان ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر، الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر، المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

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