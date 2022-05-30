سعر طن الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 30-5-2022

شهد سعر الحديد تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، تزامنا مع التغييرات التي حدثت في الأسعار العالمية للمواد الخام، إذ أوضح محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن التغيير في أسعار الحديد، مرتبط بالأسعار العالمية للمواد الخام.

وأضاف مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع الأسعار العالمية في الخردة والبليت، هو السبب في تراجع أسعار الحديد في إطار السوق المحلي.

وتقدم «الوطن» لقرائها، سعر طن الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 30 مايو على النحو التالي:

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

سعر طن حديد عز 19.400 جنيه.

سعر طن حديد عطية 19100 جنيه.

سعر طن حديد الكومي 19000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي 19100 جنيه.

سعر طن حديد العشري سجل 19000 جنيه.

سعر طن حديد بشاي 19.400 جنيه.

سعر طن حديد العتال سعر 19200 جنيه، وحديد المصريين 19270 جنيه.

سعر طن حديد سرحان 19100 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

أما الأسمنت فسجّل سعر الطن من الشركة العربية للأسمنت سعر 1150 جنيها للمسلح و1140 جنيها للنصر.

وتراوح سعر طن أسمنت سيناء بين 1140 جنيها و1145 جنيها.

كما تراوح سعر بيع الطن من أسمنت حلوان بين 1215 جنيها و1220 جنيها.

وسجل سعر طن لافارج للأسمنت 1160 جنيها، كما سجل سعر بيع الطن من شركة المنيا للأسمنت 1140 جنيها، أما أسمنت السويدي سجل سعر الطن منه 1170.

وتراوح سعر الطن من مصر للأسمنت قنا بين 1140 جنيها و1145 جنيها، كما سجلت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1140 جنيها للطن.