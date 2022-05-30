تاجر طيور ينهي حياة «حماه» بأبو النمرس.. خلافات أسرية السبب

أنهى تاجر طيور حياة حماه في قرية شبرامنت بأبو النمرس، بسبب خلافات أسرية، إذ اعتدى عليه بسكين وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بداية البلاغ

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا بمقتل صاحب محل طيور بقرية شبرامنت بأبو النمرس، انتقل المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز أبو النمرس إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الجثة لصاحب محل طيور، تعرض لاعتداء بسكين ما أسفر عن مقتله.

التحريات: زوج ابنة القتيل وراء ارتكاب الجريمة

كشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن زوج ابنة القتيل وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط سلاح الجريمة.

وبمواجهته، اعترف أمام العقيد محمد مختار مفتش المباحث الجنائية بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتمت إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.