عاجل.. تعديل مواعيد التشغيل على خط المترو الثالث «العتبة- عدلي منصور»

أعلنت شركة «آر. ايه. تي. بي» ديف للنقل كايرو، المسئولة عن تشغيل وادارة الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، تغيير في مواعيد التشغيل على خط العتبة- عدلي منصور، بداية من مساء الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، وذلك داخل محطات (عبده باشا، الجيش، باب الشعرية، والعتبة) لتصبح من الساعة 6 صباحا، حتى الساعة 10: 15 مساء، وسيستمر العمل بالمواعيد الحالية من محطة عدلي منصور إلى محطة العباسية، من الساعة 5 صباحا، وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

اختبارات التشغيل

أوضحت الشركة، أن السبب في تغيير المواعيد خلال تلك الفترة، ضرورة إجراء اختبارات التشغيل الخاصة بالأنظمة التي سيتم تركيبها في المرحلة الثالثة، التي ترتبط بمحطة العتبة، مشيرا إلى أن مواعيد التشغيل ستعود إلى طبيعتها عقب الانتهاء من الأعمال.