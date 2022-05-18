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إغلاق محطة مترو العتبة بالخط الثالث لمدة 24 ساعة

كتب:

توفيق شعبان
05:37 م | الأربعاء 18 مايو 2022
أحد قطارات مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

أحد قطارات مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

أعلنت شركة «أر آية تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، عن إغلاق مؤقت لمحطة العتبة، ليوم واحد فقط، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 20 مايو 2022، نظراً لوجود أعمال إنشائية، على أن تكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.

قالت الشركة في بيان: «وبناءً عليه، يرجى العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 21 مايو 2022، بشكل طبيعي ومنتظم».

تعقيم محطات الخط الثالث للمترو ضد كورونا

أضافت الشركة، أن جميع محطات مترو الأنفاق بالخط الثالث للمترو، تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصفة دورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لأحد من انتشار فيروس كورونا.

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بقلم توفيق شعبان