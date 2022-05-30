مرفق الكهرباء يتدخل لحل مشكلة مواطن تضرر من عدم نزول رصيد شحن العداد

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تدخله لحل شكوى واردة له بشأن أحد المستهلكين يتضرر فيها من شحن كارت عداد الكهرباء عن طريق خدمة أحد البنوك وعدم نزولها في رصيد الكارت.

مراجعة موضوع الشكوى مع شركة توزيع الكهرباء المشكو في حقها

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أنه وبمراجعة موضوع الشكوى مع شركة توزيع الكهرباء المشكو في حقها تبين ما يلي..

- تم عمل كارت بديل بدون شحن.

- تم التأكد من شحن المبلغ.

- تم تنفيذ تسوية دائنة بالعداد بقيمة مبلغ الشحن.

الاستجابة جاءت حرصا وتقديرا لحق المواطن في عدم فقد أي مبلغ شحن للعداد

وأوضح الجهاز أن هذه الاستجابة السريعة من قبل الجهاز تأتي حرصاً وتقديراً لحق المواطن في عدم فقد أي مبلغ شحن للعداد.

كيف تتقدم بشكاوى الكهرباء لـ جهاز تنظيم المرفق

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و البرید ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر» رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».