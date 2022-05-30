وزيري: 150 كاميرا من وسائل إعلام محلية وعالمية شهدت اكتشافات اليوم

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الكشف الجديد بمنطقة سقارة، الذي يتضمن 150 تمثالا برونزيا و250 تابوتا ملونا، يمثل نجاحا كبيرا شهده نحو 150 كاميرا من وسائل إعلام محلية وعالمية، مشددًا على أنه كشف في غاية الروعة، مثّل حالة من الإبهار للعالم، لافتا إلى أنّ كل هذه الكشوفات، جرى اكتشافها في غضون ثلاثة أسابيع، بعد اكتشاف التماثيل وبداخلها مومياوات، وجميعها تعود للعصر المتأخر في عام 2500 قبل الميلاد.

وأضاف وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on: «هذا الكشف يأتي استمرارا للاكتشافات التي بدأت منذ إبريل 2018، إذ شهدت مصر منذ ذلك التوقيت، اكتشاف مقابر رائعة وتماثيل مذهبة، وتوابيت وخبيئة حيوانات».

دفنة سطحية

تابع الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: «أثناء عمل الحفائر لقينا دفنة سطحية تعود للدولة الحديثة، بها دفنة لسيدة اهتمت بجمالها، معاها كل أدوات تجميلها، المراية والكحل والقلادات والأسوار والحلقان، وبعضها من الأحجار الكريمة أو البازلت أو الباستر».

وأشار إلى أنّ الكشف أسفر عن بردية بحالة جيدة من الحفظ، ربما تحتوي على فصول من «كتاب الموتى»، وأنه جرى نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير للتعقيم والترطيب، ودراستها ومعرفة ما تحتويه من نصوص.

كتاب الموتى

أوضح، أنّ أغلب الظن للبردية المكتشفة مؤخرا، أنها تحتوي على نصوص من كتاب الموتى، ويبلغ طولها أكتر من 9 أمتار، مشيرا إلى أنّ أكثر ما أبهره في اكتشافات اليوم، تمثال الإله بشكل سيدة.