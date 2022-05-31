«مستثمري الغاز»: مصر ستقود العالم نحو الطاقة المتجددة وأوروبا تخطب ودنا

أكد محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز أن توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل في الغاز الطبيعي سيجعل البلاد تستغني عن المشتقات البترولية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط لن يؤثر على الأسعار وأن مصر ستستغني عن استيراد المشتقات البترولية مشيدًا برؤية القيادة السياسية وجهود الحكومة في ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والذي وصلت نسبة إنتاجها في مصر لـ20% متوقعًا وصول الإنتاج إلى 42% من الطاقة المتجددة من جملة الطاقة المستخدمة في مصر خلال عام 2030.

مصر تقود العالم في الطاقة المتجددة

وتوقع رئيس جمعية مستثمري الغاز خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن تقود مصر العالم في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ضاربًا المثل بالمؤتمر الدولي للمناخ والذي سيُعقد في مصر هذا العام.

واختتم: «هيبقى لينا وزن وأوروبا بتخطب ودنا وده مش من فراغ لأنك جهزت نفسك والناس بقت محتاجاك وأنا سعيد جدًا إني مصري وبتشرف إننا بنقدر الأزمات عندنا إنها تكون في صالحنا زي أزمة الغاز اللي كنا بنستورده وكان عندنا أزمة كهربا وأنا مستبشر جدًا ومستبشر خير ان المستقبل عندنا».