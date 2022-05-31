الحصان العربي من أعرق سلالات الخيول في العالم وأغلاها.. اعرف مميزاته

يعد الحصان العربي من أعرق سلالات الخيول في العالم وأغلاها ثمنًا، ويرجع ذلك إلى اهتمام العرب به لاستخدامه في الحرب والسباقات، وهو ما يفسر العناية بالسلالات الممتازة والمحافظة على أنسابها، فهي تجمع بين جمال الهيئة، وتناسق الأعضاء ورشاقة الحركة، وسرعة العدو، ووحدة الذكاء، والمقدرة العالية على التكيف، فالحصان العربي الأصيل، يعتبر من أقدم الجياد على الإطلاق.

يمتاز الحصان العربي بصفات الجمال والشجاعة، ويوجد في خمس عائلات عرفها العرب، وكل عائلة تمتاز بصفة تميزها عن غيرها.

صفات الخيول الأصيلة

يتصف الحصان العربي بالجمال الفائق الذي يميزه عن بقية الخيول في العالم، كما يعتبر من أجود وأسرع أنواع الخيول، وجرى تهجينه في أوروبا بكثرة، ويتصف بالجمال الفائق الذي يميزه عن بقية الخيول في العالم.

ومن أهم صفاته كما يقول السيد العلوي، صاحب مزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة بدمياط، أن الحصان العربي الأصيل يمتاز بوجه صغير جميل وعينين واسعتين، وأذنين صغيرتين وتقعر خفيف في الوجه مما يضفي عليه نوعًا من الجمال الوحشي في بعض الأحيان، ويتميز الحصان العربي بكبر حجم الصدر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على كبر حجم رئة الحصان العربي، والتي تؤهله للقيام بالأعمال الشاقة، وتفرده في سباقات الخيل للمسافات الطويلة (الماراثون).

وأوضح «العلوي» أن الحصان العربي الأصيل يتميز بوجود تقعر خفيف في منطقة الظهر، والتي تعتبر من محاسن الحصان العربي، وتتميز أرجل الحصان العربي بالقوة والمتانة، وهي التي تؤهله للقيام بأعمال شاقة ومتعددة.

وأضاف أن تربية الخيل تعتبر مكلفة وخاصة أن لها طبيعة خاصة وطعام معين وعناية خاصة، بالإضافة إلى تسجيل السلالات التي تصل إلى سابع جد في الخيول وحقنها بالأمصال اللازمة للحفاظ عليها من أي أمراض.

فصل صغار الخيول عن أمهاتها بعد 4 شهور

ويشير مسؤول مزرعة تربية الخيول في دمياط، إلى أنه يوجد بالمزرعة إسطبلين واحد للذكور والآخر للإناث، وكل ما في المزرعة من خيل معروف أصله من أب وأم، ويجري فصل صغار الخيول عن أمهاتها بعد 4 شهور، وهي فترة الفطام، ولا يُمتطى إلا بعد بلوغه 4 سنوات، كما توجد بالمزرعة حديقة ومضمار للسباق وملاعب للخيل.

وأضاف أن الخيل له موعدين للغذاء صباحًا ومساءً ولكل خيل وقت محدد للتريض وممارسة العروض، وله يوم راحة فى الأسبوع، موضحًا أن للخيل العربي الأصيل خصائص فريدة تميزه عن غيره من السلالات الأخرى أهمها أصالته ودمائه الحارة النقية وقوته وسرعته وقدرته على تحمل المسافات الطويلة، وتناسق قوامه وعيونه الجميلة المستديرة الواسعة واللامعة، وعرض الجبهة وصغر المخطم ووسع فتحات الأنف ورسمتها المقعرة والرقبة الكبيرة المقوصة واستقامة الأرجل، وصفاء لون جلده وامتلاكه لشعر براق وأملس.

ولفت إلى أن الخيل العربي المصري يعد أجود أنواع الخيول في العالم، نظرًا لتميزه وامتلاكه لخصائص جمالية وشكلية وبدنية تميزه كالقوة والسرعة والقدرة على تحمل المسافات الطويلة وتناسق القوام، فضلًا عن قدرته على إنتاج سلالات جديدة ذات جودة عالية، مؤكدًا على أن الخيل المصري هو أصل الخيول العربية وأكثرها عراقة.

تكلفة كبيرة

وأكد عماد مطاوع، أحد مسؤولي المزرعة أن تربية الخيل مكلفة، إذ يأكل يوميًا من 5 الى 6 كيلوجرامات شعير، و5 كيلوجرامات تبن، بتكلفة تتخطى 3 آلاف جنيه شهريًا، وأغلب من يربون الخيل كهواية، ويتم إعدادها للمشاركة في المسابقات والمهرجانات التي تقام بمحافظتي البحيرة والشرقية.