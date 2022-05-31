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طالبة تتخلص من حياتها بـ«حبة الغلة» بسبب خلافات عائلية في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:16 ص | الثلاثاء 31 مايو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أقدمت طالبة في الصف الأول الثانوي الأزهري، تدعى «ن.ح» على الانتحار، بتناولها قرص حفظ القمح السام «حبة الغلة» بمدينة تلا، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق. 

والد الطالبة ينفي وجود شبهة جنائية

بالانتقال والفحص، وبسؤال والدها، نفى وجود شبهه جنائية حول الواقعة، مشيرًا إلى وجود خلافات عائلية بين الطالبة وأسرتها أدى إلى إقدامها على التخلص من حياتها، وجرى نقلها إلى مركز السموم بجامعة المنوفية لإنقاذ حياتها، ولكنها توفيت متأثرة بتناول حية الغلة. 

إخطار لمديرية الأمن

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع الطالبة "ن.ح" مقيمة بدائرة مدينة تلا، وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتعد هذه الوفاة الخامسة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية، بتناول قرص حفظ القمح السام المعروف إعلاميا باسم «حبة الغلة»، بالرغم من صدور قرار من اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمنع تداولها وبيعها في الأسواق لكثرة وجود حالات انتحار بها. 

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