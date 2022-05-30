مصدر: توريد 130 ألف طن قمح لصوامع وشون المنوفية

كشف مصدر مسؤول في مديرية التموين في محافظة المنوفية، ارتفاع نسب توريد القمح من التجار والمزارعين إلى الصوامع والشون والهناجر، مشيرا إلى أن أجهزة الدوله تتابع حصاد محصول القمح وعمليات التوريد، وتكثف حملات التوعية والتواجد الميداني للمسؤولين، وتشدد على توريد الفلاح 12 أردبا لكل فدان كحد أدنى.

توريد القمح لصوامع المنوفية

وأضاف المصدر المسؤول في مديرية التموين بالمنوفية لـ«الوطن»، أن الكميات الموردة من القمح إلى الصوامع والشون في المنوفية بلغت 130 ألف طن، مشيرا إلى أن بعض المراكز والمدن لم تقم باستكمال حصاد المحصول حتى الآن، لذا فإن التوريد مستمر حتى شهر أغسطس المقبل، خاصة أن المستهدف من القمح في العام الحالي من محافظة المنوفية يزيد عن 205 آلاف طن.

الفلاح يحصل على مستحقاته خلال 48 ساعة

وأكد المهندس عبدالمنعم منصور مدير عام صوامع شبين الكوم لـ«الوطن»، أن الإقبال على توريد القمح إلى الصوامع يشهد إقبالا كبيرا من المزارعين، والذين يحصلون على قيمة ما قاموا بتوريده خلال 48 ساعة فقط، موضحا أن التوريد يتم من خلال عدد من المراحل مثل وضع العربات على الميزان وقياس جودة القمح وعدد من المراحل الأخرى.

وأشار المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، إلى أن محصول القمح هذا العام جيد، ولا يوجد ضمور في السنابل، أو سوء في حبة القمح، موضحا أن كل أجهزة الدوله تتابع عمليات التوريد، وتقدم حوافز وتسهيلات للفلاحين، مع وضع عقوبات في حال عدم الالتزام بتوريد القمح، مثل منع إعطاء الفلاحين الأسمدة، ووقف تعامل البنك الزراعي معهم.