يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية، عن موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022‏ والتي تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي، ويتم الآن تصحيح المواد وبعدها رصد الدرجات وإجراء المراجعات لكي يحصل كل طالب على حقه، وبعدها اعتماد النتيجة من قبل محافظ المنوفية.

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022‏

وتستعرض «الوطن»، موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022‏، عبر هذا الرابط اضغط هنا

وأكد مصدر مسؤول في ديوان عام محافظة المنوفية، أنه فور الانتهاء من تصحيح الدرجات والمراجعات اللازمة، وعرض النتيجة من قبل الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على محافظ المنوفية، سيتم نشر النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022‏.

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022‏

وأضاف المصدر المسؤول، في ديوان عام ماحفظ في المنوفية، أنه سيتم عرض النتيجة موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022‏، بخلاف نشرها في كافة الصحف والمواقع، ونشرها عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أنه لم تم تحديد موعد لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية حتي الآن.

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022‏

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم، أن الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم تتابع بشكل يومي عمليات تصحيح الدرجات والمواد داخل الكنترول، وتشدد دائما لمسؤولي الكنترول علي ضرورة التأكيد على أن يحصل كل طالب على حقه كاملاً والتقليل ومنع الأخطاء من التجار .

وأضاف المصدر المسؤول في مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022‏، وسيتم عمل حفل تكريم لأوائل الطلاب لتشجيعهم في المراحل التعليمية المقبلة.