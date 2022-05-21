حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022-2023، موضحة أن التقديم يتم إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وأنّ على جميع أولياء الأمور ضرورة اتباع كل الخطوات المطلوبة عند التقديم بدقة واستيفاء جميع البيانات المطلوبة.

وأضافت الوزارة، في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، أنّ موعد بدء تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022-2023 هو أول شهر يونيو المقبل ويستمر حتى نهاية الشهر، مشددة على ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات وألا يزيد على 9 سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية

وأوضحت أنه بعد التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 - 2023 على الموقع الإلكتروني، يتم طباعة ورقة التقديم وإرفاقها مع الأوراق المطلوبة وتسليمها للمدرسة كشهادة ميلاد حديثة، و4 صور شخصية للطالب وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب ودمغات التأمين الصحي.

طباعة ورقة تقديم الصف الأول الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الأوراق المطلوبة أيضاً للتقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022-2023 تشمل طابع مهن تعليمية فئة 10 جنيهات وإيصال كهرباء أو ماء أو غاز طبيعي وملف به أوراق التقديم من المكتبة وصورة من التقديم على الإنترنت بها 3 رغبات لثلاثة مدارس مختلفة.

وتزامنا مع تحديد موعد بدء تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022-2023، أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، حصول 11 مدرسة على الجودة والاعتماد التربوي، موضحاً أن المدارس التي حصلت على الاعتماد والجودة تشمل «مدرسة محمد فوزي حمد الله رياض شرق مدينة نصر، ومدرسة السادات الرسمية رياض شرق مدينة نصر، ومدرسة شادي مجدي رياض غرب مدينة نصر، ومدرسة عبدالعزيز آل سعود الإعدادية بالنزهة ومدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية ومدرسة طه حسين، رياض أطفال».