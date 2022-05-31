سائق «توك توك» يحرق صاحب كشك رش عليه ماء في الغربية

أقدم سائق «توك توك»، في مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، على إضرام النيران، في كشك، وذلك انتقاما من صاحبه، على رش المياه أثناء مرور المتهم مستقلًا دراجته البخارية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وضبط المتهم.

إخطار بالواقعة بالواقعة لمديرية الأمن

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغًا بنشوب حريق في أحد الأكشاك الخشبية الكائنة بشارع أبوعوف بدائرة مركز كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وجرى إخماد النيران، قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وتبين التهام النيران محتويات الكشك.

عقاب المتهم إلى صاحب الكشك

وتبين من تحريات الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الكشك ملك «إبراهيم عبدربه» في العقد الثالث من العمر، كائن في شارع أبوعوف، دائرة مركز شرطة كفر الزيات، وهناك شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتهم يدعى «عبدالله. ت. ر»، سائق توك توك مقيم بقرية كفر الشيخ علي بدائرة المركز، وأنه أضرم النيران في الكشك محل الواقعة بواسطة البنزين.

وكشفت التحريات، أن السبب وراء ارتكاب الواقعة، أن المتهم حال استقلاله مركبة «التوك توك» رش صاحب الكشك عليه المياه، ما أسفر عن حدوث مشادات كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها صاحب الكشك بالتعدي عليه بالضرب، ما دفعه للانتقام، وأضرم النيران في الكشك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.