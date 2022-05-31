خطوات ماتخطرش على بالك لخفض فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك في الصيف

في فصل الصيف يكثر استخدام الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة ومبردات المياه والتكييف لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالبرودة، مما ينعكس على ارتفاع فاتورة الكهرباء، لذا قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حملة تحت اسم وفر الاستهلاك في الصيف.

ووضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من النصائح البسيطة التي تعمل على تخفيض فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك خاصة خلال فصل الصيف بالنسبة لمعظم الأجهزة الكهربائية الأكثر استخداما في تلك الفترة.

نصائح لتخفيض فاتورة الكهرباء

تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة والانتظار حتى يبرد.

ترتيب الأطعمة في الثلاجة وداخل الفريزر ووضعهم جنبا إلى جنب لملء الفراغات، وذلك لتجعلها لا تهدر الفريون الذي يزيد من استهلاك الكهرباء.

فصل التكييفات بعض الوقت وعدم تشغيله ساعات متواصلة بالاعتماد على تشغيل المروحة، وعند شتغليه يجب ضبط الحرارة عند درجة 25، وكذلك التأكد من نظافة فلتر الهواء والوحدة الخارجية للتكييف.

من الأفضل جمع كل الملابس لكيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، وذلك يساعد كثيرا في تخفيض فاتورة الكهرباء وفق حماية المستهلك.

تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها هتستهلك نفس كمية الطاقة، واستخدام درجة حرارة مناسبة وتنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف مع ضرورة شراء الغسالة المحتوية على بطاقة كفاءة الطاقة.

غلق مبرد المياه

من الأفضل والضروري جدا لتقليل استهلاك الكهرباء غلق مبرد المياه وفصل الفيشة من المنبع عند النوم حتى الاستيقاظ، كما يجب عليك قبل الشراء تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك، وعدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة، مع أهمية الابتعاد عن شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

عند استخدام الفرن الكهربائي يجب التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن ويفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين، كما يجب عليك الابتعاد عن فتح باب الفرن.

عند شراء غسالة الأطباق اختر الغسالة عالية الكفاءة عليها الملصق AAA، وعند تشغيلها يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية.