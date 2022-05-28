كيف تخفض قيمة فاتورة الكهرباء 8% في الشهر؟.. اعرف الطريقة

قدمت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدد من النصائح التي يجب أن يتبعها المواطنين إثناء استخدام الأجهزة الكهربائية لترشيد الطاقة ولخفض الاستهلاك لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

‏كيفية إطالة العمر الافتراضي للشاحن

قالت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية عبر منشور اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تعرف إنك لما تخلص شحن الموبايل لازم تشيل الفيشة، لأن ده مش بس بيطول في العمر الافتراضي للشاحن، ده كمان بيوفر 8% من استهلاكه للكهرباء، لأن دا بسبب وجود محول في الشاحن يقوم بتحويل الجهد من 220V/ أو من 110V: إلى 5V ولا يتوقف إلا عند فصل الكهرباء عن الشاحن».

من الأفضل فصل الشاحن عند اكتمال عملية الشحن

قالت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، «تعرف كل فيشة ناسينها من غير ما تستخدمها بتكلفك 8% من استهلاك الجهاز زيادة في استهلاكك للكهرباء لافتا إلى أن شاحن الهاتف المحمول يستهلك 0.26 واط من الكهرباء عندما لا يكون موصلًا بالجهاز، و2.24 واط عند توصيله، لذلك من الأفضل فصل الشاحن عند اكتمال عملية الشحن.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

واستعرضت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري وهي كالتالي:

- الشريحة الأولى: من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشا).

- الشريحة الثانية: من صفر إلى 250 كيلو وات (115 قرشا).

- الشريحة الثالثة : من صفر حتى 600 كيلو وات (140 قرشا).

- الشريحة الرابعة: من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا).

- الشريحة الخامسة : من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات (160 قرشا).