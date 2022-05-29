لو عندك محل.. اعرف هتدفع كام كل شهر كهربا

يسعي أصحاب المحلات التجارية من مستخدمي العدادات التقليدية والمسبوقة الدفع مع أول كل شهر، لاحتساب الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام بالطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء عن طريق شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات عن قيمة الاستهلاك.

اسعار شرائح استهلاك المحلات 2022

كشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة طريقه حساب فاتورة الكهرباء وفقا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية «2022-2021» التعريفة التجارية لأصحاب المولات والمحلات، وهي كالتالي:

كيفية احتساب قيمة الاستهلاك الشهري 100 كيلووات ساعة للقطاع التجاري 2022

استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها

100× .65 = 65 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 5 جنيها

كيفية احتساب قيمة الاستهلاك الشهري 150 كيلووات ساعة للقطاع التجاري 2022

استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها

150 × 1.20 = 180 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

كيفية احتساب قيمة الاستهلاك الشهري 250 كيلووات ساعة للقطاع التجاري 2022

استهلاك 250 كيلووات ساعة =315 جنيا

250× 1.20 = 300 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

كيفية احتساب قيمة الاستهلاك الشهري 300 كيلووات ساعة "للقطاع التجاري" 2022

استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيها.

300×1.40 = 420 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها.

كيفية احتساب قيمة الاستهلاك الشهري 400 كيلووات ساعة للقطاع التجاري 2022

استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580.0 جنيها.

400× 1.40 = 560.0 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها.

كيفية احتساب قيمة الاستهلاك الشهري 500 كيلووات ساعة للقطاع التجاري 2022

استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720.0 جنيها.

500×1.40 = 700 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها.

طريقة حساب استهلاك 600 كيلوات -ساعه للقطاع التجاري 2022

استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيها.

600×1.40 = 840 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها.

طريقة حساب استهلاك 650 كيلوات -ساعة للقطاع التجاري 2022

استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.5 جنيها.

600×1.40 = 840 جنيها.

50×1.55 = 77.50 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها.

طريقة حساب استهلاك 750 كيلوات -ساعه للقطاع التجاري 2022

استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيها.

600×1.40 = 840 جنيها.

150×1.55 = 232.50 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها.

طريقة حساب استهلاك 1000 كيلوات -ساعة للقطاع التجاري 2022

استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها.

600×1.40= 840 جنيها.

400×1.55 = 620 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها.