حظك اليوم برج الثور الأربعاء 1-6-2022 عاطفيا ومهنيا

هدوء وأجواء دافئة كشفت عنها خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، وفق توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الثور العنيد، والذي يعرف عنه أيضا أنه لا يسامح بسهولة، ولا ينسى من أساء إليه، كما أنه غامض وشديد التحفظ مع المحيطين به، ومحب للحياة المستقرة على الصعيدين المهني والعائلي ويرفض التغير.

وبحسب الفلك، فإن مولود برج الثور غير محب للعلاقات المتعددة، ويرتبط عاطفيا بشخص واحد فقط، وهو أيضا من الشخصيات المجتهدة في العمل وكثيرًا ما تتوالى عليه المناصب القيادية، ويملك من الصفات الحميدة أنه طيب القلب، حنون، وشديد الإخلاص للمحيطين به من أصدقاء وأهل وأحباب، ولا يحب العنف أو القسوة من جانب الآخرين، ويتجب التعامل مع الشخصيات العدوانية أو العنيفة في حياته الخاصة أو العملية.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

عائليا ومهنيا، تقول لك خبيرة الأبراج والفلك إن القمر بمنزلك الثالث يمدك اليوم الأربعاء بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين، وأنه يجب استغلال الفرص لصالحك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

واجتماعيا وصحيا حظك اليوم يعدك اليوم أن تعيش أجواء صافية للغاية، ففينوس في برجك تسمح لك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.