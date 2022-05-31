حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 31-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يخلط البعض بين الثقة بالنفس والنرجسية والغرور، فبينهم شعره دقيقه للغاية، يعرفها مواليد برج الأسد، الذين يمتلكون الصفات القيادية بشكل تلقائي وطبيعي، فهم أصدقاء الجميع، يمكنهم اكتساب ثقتهم بسرعة بفضل تفكيرهم وقدرتهم على إدارة الحوار.

ولمواليد برج الأسد المهتمين بالبحث اليومي عبر المحرك العالمي «جوجل»، يعرض لكم موقع «الوطن»، في إطار الخدمات الخبرية التي تنشر خلال اليوم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد إن حظك اليوم على المستوى العملي والمهني فأنك تتمتع اليوم بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العائلي والعاطفي توضح «فؤاد»، أن حظ مواليد هذا البرج يكون القمر في منزل الأصدقاء.. وقد تجد الأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

مشاهير برج الأسد

مواليد برج الأسد من الشخصيات الذكية والتي يمكنها قلب المواقف لصالحها خاصة في المجال العملي والمهني، لذلك يتميزون في مجالاتهم المختلفة، من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم