حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 31-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن أصحاب برج العذراء، قدرتهم على تحمل المشكلات والصعاب، فهم يتحملون المسؤولية عن تصرفاتهم، ويمتلكون الشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ والاعتذار، فهو غير متكبر، لكن مشكلته التي تجعل الكثيرين يرفضون التعامل معه، هوسه الشديد بالتنظيم والترتيب والنظافة، ما يجعله شخص روتيني ممل.

ولمواليد برج العذراء المهتمين بالبحث اليومي عبر المحرك العالمي «جوجل»، يعرض لكم موقع «الوطن» في إطار الخدمات الخبرية التي تنشر خلال اليوم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء، إن حظك اليوم على المستوى العملي والمهني يكون الوضع الفلكي دقيق.. لكن لا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العائلي والعاطفي، توضح «فؤاد»، أن حظ مواليد هذا البرج تكون الشمس والقمر في وضع معاكس.. انتبه اليوم لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.

مشاهير برج العذراء

أصحاب برج العذراء من الشخصيات العملية التي تفكر كثيرًا قبل اتخاذ أي خطوة مما يقلل من احتمالية فشلهم في المجالات العملية، ومن أبرز مشاهير هذا البرج المطرب كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمي، والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.