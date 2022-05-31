ضبط طالبة تؤدي الامتحان بدلا من صديقتها في معهد الخدمة الاجتماعية ببنها

ضبط مسؤولو الامتحانات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، طالبة بالثانوي التجاري، تؤدي امتحان مادة «البيئة» للفرقة الرابعة بالمعهد، بدلًا من صديقتها الطالبة بالفرقة الربعة بالمعهد، وذلك نظرًا لسفر الأخيرة منذ فترة مع أسرتها لدولة الإمارات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل ضبط الطالبة

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان بنها يفيد ورود بلاغ من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية دائرة القسم، بقيام مراقبو الامتحانات بضبط طالبة بالثانوي التجاري تؤدي الامتحان بدلًا من طالبة بالفرقة الرابعة بذات المعهد.

المتهمة طالبة بالثانوي التجاري

على الفور انتقل رجال الأمن للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، وبالمعاينة والفحص تبين قيام الطالبة «ش و ف»، 17 سنة، طالبة بالثانوي التجاري، ومقيمة بمدينة بنها، بأداء امتحان مادة «البيئة» للفرقة الرابعة بالمعهد، بدلًا من صديقتها الطالبة «ن ع ع» 24 سنة، الطالبة بالفرقة الرابعة بالمعهد، ومقيمة مدينة بنها، وذلك لتواجدها منذ فترة مع أسرتها بدولة الإمارات وأنها تعتمد على بديل لها لدخول الامتحانات.

وكشفت التحريات أيضًا سابقة قيام نجلة عمة الطالبة المقيدة بالمعهد، من قبل، من أداء مادتي امتحان للطالبة من قبل وتم ضبط الواقعة أيضًا، وتحرر المحضر رقم 1480 إداري قسم شرطة ثان بنها لسنة 2022، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحففظ على الطالبة واستدعاء المسؤولين عن اللجنة لسؤالهم.