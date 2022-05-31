«التنظيم والإدارة»: تقييم 13 ألف متقدم لوظائف إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهوده المستمرة في تطوير الجهاز الإداري للدولة، ومده بكل الوسائل التي تساعد على تحقيق هذا التطوير، وتطوير الكوادر وسد العجز في الوظائف الشاغرة، وفي إطار ذلك أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء تقييم المتقدمين للتعاقد على عدد 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 13 ألفا 96 متقدما، خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو المقبل، ويستطيع المتقدمون المتابعة من خلال الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التي تقدموا عليها من هنا.

جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني

وقال «الشيخ» إن الجهاز ينفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني، بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.

توظيف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل

وشدد الدكتور صالح الشيخ على أنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل الراغبة في التقدم للوظائف الحكومية، حيث أن المنظومة توفر كافة متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ15 يوما، حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم «أون لاين» على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.