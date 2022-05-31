تامر فرج يكشف كواليس دوره في مسرحية «الحفيد».. تعرض على المسرح القومي

بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية «الحفيد» التي تعرض الأيام الحالية على المسرح القومي، أعرب الفنان تامر فرج أحد أبطال المسرحية عن فخره بتجسيد دور الفنان عبد المنعم مدبولي في فيلم «الحفيد»، والفنان عماد حمدي في فيلم «أم العروسة».

وقال تامر فرج خلال حواره في برنامج «Insider بالعربي»: «أنا شايف إن الدور ألقى على عاتقي مسئولية كبيرة إني مقدرش أقول أتقمص أو أقلد أداء الفنان عبد المنعم مدبولي أو عماد حمدي لأن ده استحالة، ولكن أكون امتداد ليهم في رواية تحمل اسم الحفيد».

تامر فرج: وقوفي على خشبة المسرح القومي مسئولية كبيرة

وأضاف تامر فرج: «ولكنها تعتبر دمج بينها وبين رواية أم العروسة، وإعداد مختلف تماما، وهنشوف أحداث جديدة وشخصيات جديدة مكنتش موجودة في الرواية الأصلية، وعلى هذا أقدر أقول إني بعيد عن المقارنة مع هؤلاء العمالقة، بالإضافة إلى الموضوع مسئولية طبعا وقوفي على خشبة المسرح القومي، وفخر طبعًا إني أكون على خشبة هذا المسرح اللي وقف عليه العظماء».

وتعود مسرحية «الحفيد» اليوم من جديد لتقديم عرضها المسرحي، بعد توقف عرضها أمس بسبب مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمسرحية عبر «الفيسبوك» أمس عن إجازة.

أبطال مسرحية «الحفيد»

تناقش مسرحية «الحفيد» العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه الأبناء، وطريقة تفكيرهم في إطار اجتماعي كوميدي، كما تضم مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: لوسي، تامر فرج، عابد عناني، ومحمد مبروك، وعادل عفر، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، وهي مقتبسة عن رواية للأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، ومن إعداد وإخراج يوسف منصور.